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فصيل مجهول يتبنى عملية قصف معسكر "زيلكان" للقوات التركية (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-02-03T06:25:40+0000
فصيل مجهول يتبنى عملية قصف معسكر "زيلكان" للقوات التركية (صور)

شفق نيوز/ تعرض معسكر زيلكان الذي تتخذه القوات التركية المتوغلة في الأراضي العراقية مقرا لها، قصف بالصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ أن أكثر من 10 صواريخ أطلقت فجر اليوم الخميس من الجانب الأيمن من الموصل باتجاه معسكر زيلكان الذي تتواجد فيه القوات التركية.

وأضاف المصدر؛ أن  الصواريخ اطلقت من عجلة نوع كيا حمل تم ضُبطها بالقرب من محطة تعبئة وقود المازن بالقرب من حي الصحة بالجانب الايمن من مدينة الموصل 

وكانت مركونة في ملعب قرب المحطة. وأشار إلى أن العجلة كانت تحمل 6 منصات اطلاق.

في حين أبلغ شهود عيان من سكان المنطقة أبلغوا وكالة شفق نيوز؛ انهم سمعوا اصوات اطلاق لأكثر من 10 صواريخ.

وبعد القصف انتشرت وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسنَ معرفة دقتها 

وهي لمجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار، تعلن تبنيها لعملية القصف هذه، اما الخسائر فما تزال مجهولة حتى الان.

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