فصيل عراقي يوقف عملياته العسكرية خلال زيارة البابا

شفق نيوز/ أعلنت "سرايا أولياء الدم"، يوم الخميس، إيقاف عملياتها العسكرية بكل أشكالها خلال زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس التي تبدأ غدا الجمعة لغاية الثامن من الشهر الجاري.

وذكرت السرايا في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "إننا في سرايا أولياء الدم نوقف العمل العسكري بكل أشكاله وتخصصاته خلال فترة زيارة بابا الفاتيكان احتراماً للإمام السيستاني، ولأننا عرب نكرم الضيف".

وأضافت "نرحب بزيارة بابا الفاتيكان، ونقول لك أيها الرجل الوقور زيارتك هذه لو أتت يوم سبيت الإيزيديات والمسيحيات وسقط ثلث العراق بيد داعش لكانت أوقع في ضمائر الموجوعين".

ومن المقرر أن يصل بابا الفاتيكان يوم غد الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، ويلتقي بكبار المسؤولين العراقيين، ومن ثم يتوجه إلى محافظة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وبعدها يزور مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار، من يزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وسهل نينوى.