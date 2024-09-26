"فصيل عراقي" يهدد باستهداف دولة الإمارات: موقع متقدم لإسرائيل

شفق نيوز/ هدد زعيم فصيل عراقي باستهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا إياها موقعاً متقدما لدولة اسرائيل.

ونشر أبو آلاء الولائي أمين عام كتائب سيد الشهداء تغريدة على موقع "أكس" قال فيها إن "المقاومة الاسلامية في العراق تعتبر الإمارات الموقع المتقدم للكيان الصهيوني في الخليج، وخط الاستهداف الأول لنيران المقاومة في حال اندلعت الحرب الشاملة".

واضاف الولائي؛ ان "صواريخ المقاومة الاسلامية في العراق وطائراتها المسيرة التي باتت تصل الى عمق الكيان الصهيوني، سيكون من السهل عليها جداً بلوغ المواقع البديلة

للكيان الغاصب في المنطقة".

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الجنود الأربعة الذين أعلن عن مقتلهم، الثلاثاء، قضوا خلال مهام تتعلق بنقل ذخائر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وفدا من كبار ضباط وزارة الدفاع يترأسه وكيل وزارة الدفاع مطر سالم الظاهري قدم "واجب العزاء" لعائلات القتلى.

ونقلت الوكالة عن الظاهري القول إن الجنود الأربعة قتلوا "أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة".

وأضاف أن "الجنود المصابين يتلقون حاليا خدمات الرعاية الصحية" داخل الإمارات".