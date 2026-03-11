فصيل عراقي يدعو شعوب الدول العربية لتشكيل جماعات مسلحة على غرار العراق

شفق نيوز- بغداد

دعا الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، يوم الأربعاء، شعوب المنطقة إلى تشيكل فصائل مسلحة على غرار تجربة العراق، بهدف "طرد" القوات الاميركية منها.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "اعلموا أنكم بتسهيلكم لهذه العصابات المجرمة المحتلة بأن تستقطع من أراضيكم لتقيم عليها قواعد التجسس والاعتداء على جيرانكم المسلمين، قد جلبتم العار لأنفسكم، والويلات والدمار والحروب لبلدانكم، لتنجروا الى مغامرات النتن الصهيوني والأحمق الأميركي، التي لا ناقة لكم فيها ولا جمل"ز

وأضاف "عندما تضع الحرب أوزارها سيأتيكم عدو السلام والإنسانية بكل قباحة ليحلبكم تكاليفها مع الأرباح، وربما سيحولكم تنفيذاً لأوامر سيده الصهيوني الى دواجن تُذبحون خدمة لمشروعهم إسرائيل الكبرى الذي يضم أجزاء من بلدانكم، ثم كيف تدَّعون أنكم في الحياد رغم أن جزءاً كبيراً من العمليات العسكرية الأميركية تنطلق من بلدانكم، ومواقع الرادارات التي ترصد القوات الإيرانية خدمة لإسرائيل وأميركا والتي تعد عيونهم في المنطقة التي يجب فقؤها".

وتابع "أي متابع يعلم أن المسيَّرات التي تعتدي على إيران والعراق لا يمكنها الانطلاق إلا من قواعد مجاورة قريبة، خصوصاً بعد أن انسحبت بوارجهم التي جرَّت أذيال الهزيمة خارج مديات الصواريخ الحيدرية، لذا ندعو شعوب الدول العربية لتشكيل فصائل مسلحة أسوة بالعراق لتحرير بلدانهم من دنس الصهاينة والأميركان، وكلنا استعداد لنقل الخبرات والإمكانيات".