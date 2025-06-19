فصيل عراقي يدعو الحكومة لإشراك الجيش والحشد بإسناد إيران: حظر جوي بالعراق

شفق نيوز/ دعت حركة النجباء، يوم الخميس، الحكومة العراقية لإشراك الجيش والحشد الشعبي بعمليات اسناد إيران، من خلال انشاء منطقة حظر جوي في سماء العراق.

وقال رئيس المجلس السياسي للحركة علي الاسدي في منشور على موقع (أكس)، انه "في خضم صراع الحق مع الباطل، والاستكبار العالمي مع دولة الاسلام، لابد لكل حر في العالم أن يكون له موقف مشرّف يدّخره ليوم لا ريب فيه ، ويقف مع الحق الذي هو شرف فِي الدنيا والآخرة، ونحن إذ نكبر ونثمّن عاليا الموقف الباكستاني في اصطفافه مع الحق واهله، ندعو ونحث بقية الدول الاسلامية والعربية على أن تقف الموقف نفسه".

واضاف: "ومن موقع المسؤولية، ندعو الحكومة العراقية الى أن تعلن سماء العراق منطقة حظر جويّ على الامريكان والصهاينة، وتوجيه الدفاعات الجوية في الجيش العراقي والحشد الشعبي لاستهداف أي طيران حربي او صواريخ اسرائيلية تنتهك سيادة العراق وتمر عبر سمائه".