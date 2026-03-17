فصيل عراقي: إنتاج الصواريخ والمسيّرات وفير ويتم بطرق بسيطة

أكد المعاون العسكري لحركة النجباء (أحد فصائل المقاومة الشيعية المسلحة في العراق) عبد القادر الكربلائي، يوم الثلاثاء أن الخزين الاستراتيجي للصواريخ والمسيّرات في إيران ومحور "المقاومة" كبير جداً ومستمر.

وقال الكربلائي، في تصريح، ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الصناعة لا تتم داخل مصانع كبيرة أو منشآت ضخمة كما يُتصوّر، بل وفق سلسلة توريد طويلة ومعقدة، مبيناً أن الإنتاج يجري في ورش بسيطة وبخطوط إنتاجية سريعة وقليلة الكلفة.

وأضاف أن إنتاج صواريخ ومسيّرات محور "المقاومة" بات، بحسب تعبيره، "كصناعة المعمول (الكليجة) في بيوت المسلمين ابتهاجاً بالأعياد".

ومنذ انطلاق الحرب التي تشنها الولايات المتحدة واسرائيل على ايران في 28 شباط الماضي، تعلن "المقاومة الاسلامية" في العراق بشكل شبه يومي تنفيذ عشرات العمليات العسكرية عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ.