فصيل عراقي يكشف "ترسانة صاروخية" داخل نفق سري.. فيديو

شفق نيوز- بغداد

كشفت إحدى الفصائل المسلحة الشيعية في العراق، اليوم السبت، جانباً من ترسانتها الصاروخية، داخل ما وصفته بأنه "نفق سري".

وذكرت "سرايا أولياء الدم"، عبر منصة تابعة لها على تطبيق تليجرام، أنها كشفت جانباً من ترسانتها الصاروخية من داخل أحد الأنفاق السرية.

ونشرت المنصة مقاطع فيديو، قالت إنها تُظهر جزءًا من تلك الترسانة داخل النفق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومنتصف شهر كانون الأول الجاري أكدت "سرايا أولياء الدم"، استعدادها لمواصلة ما وصفته بـ"المواجهة ضد الوجود الأميركي"، وربطت ذلك بتطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما ما تشهده إيران، مشددة على رفضها أي "حياد" في هذه المرحلة، ومعلنة تمسكها بخيارات التصعيد والدفاع عما تعتبره ثوابت دينية وسياسية، مع توجيه رسائل تحذير للولايات المتحدة ورئيسها بشأن عواقب أي تصعيد محتمل.

وجرى الإعلان عن تشكيل "سرايا أولياء الدم"، في أيلول/ سبتمبر 2020، وذلك بعد عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني".

وتبنى هذا الفصيل، الهجمات على القوات الاميركية في العراق، وخاصة قاعدة عين الأسد، فضلا عن تبنيه عمليات استهدفت قاعدة حرير في أربيل، بإقليم كوردستان.