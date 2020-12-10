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فصيل شيعي يتبنى استهداف امدادات التحالف الدولي في العراق: انتهت الهدنة

Category: أمـن

Date: 2020-12-10T13:30:56+0000
فصيل شيعي يتبنى استهداف امدادات التحالف الدولي في العراق: انتهت الهدنة

شفق نيوز/ تبنى فصيل سرية "قاصم الجبارين"، يوم الخميس، الانفجارات التي استهدفت امدادات التحالف الدولي في السماوة وجنوبي بغداد.

وأعلن فصيل سرية "قاصم الجبارين" في بيان، "نفاد الصبر  وانتهاء الهدنة واستئناف عمليات استهداف القوات المحتلة".

واستهدف انفجار، اليوم الخميس، عربات تابعة لقوات التحالف الدولي في العراق، في حادث ثاني من نوعه خلال أقل من يوم.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الإنفجار تم عبر عبوتين ناسفتين استهدفا الرتل على طريق المثنى السريع جنوبي العراق"، مضيفا أن "الحادث اسفر فقط على أضرار مادية بإحدى عجلات الرتل".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم أن إنفجاراً استهدف رتلاً يحمل معدات دعم لوجستي للتحالف الدولي على طريق المحمودية السريع دون إصابات.

وبين أن الحادث وقع مساء امس الأربعاء.

وفي 11 من تشرين الأول اكتوبر الماضي أعلنت فصائل مسلحة عن هدنة لوقف استهداف قوات التحالف؛ لإتمام عملية الانسحاب الكامل من العراق.

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