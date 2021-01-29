سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فصيل شيعي عراقي يهدد باستهداف برج خليفة في دبي

Category: أمـن

Date: 2021-01-29T09:08:17+0000
فصيل شيعي عراقي يهدد باستهداف برج خليفة في دبي

شفق نيوز/ قالت مجموعة سايت للاستخبارات، وهي خاصة بتتبع نشاط التنظيمات الجهادية، الجمعة، أن فصيل شيعي عراقي هدد باستهداف برج خليفة في إمارة دبي، من خلال تفجير بطائرات انتحارية مسيرة.

وذكرت المجموعة، أن "ألوية الوعد الحق" العراقية الموالية لإيران، نشرت دعاية وصور، تظهر محاولة افتراضية لاستهداف برج خليفة بطائرات انتحارية.

https://twitter.com/siteintelgroup/status/1354455137415266307

ويأتي هذا بعد يومين من هجوم صاروخي، تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، وتبنته مجموعة مسلحة موالية لإيران.

وقال تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن الهجوم الذي استهدف الرياض السبت الماضي، أسفر عن وقوع أضرار في مجمع ملكي مهم في الرياض.

وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ، هو الأول الذي يستهدف الرياض منذ نحو سبعة أشهر، وقد تبنت مسؤوليته مجموعة مغمورة تدعى "ألوية وعد الحق"، التي نشرت الدعاية المعادية للإمارات.

وإثر تنفيذ الهجوم على الرياض، انتشر بيان منسوب إلى الميليشيا المسلحة، على موقع تويتر، توعد بمزيد من الهجمات على السعودية، ومهددا في نفس الوقت بهجمات على مدينة دبي.

related

محتجو البصرة يقطعون طرق الوصول لمصفى نفطي جديد

Date: 2019-11-26 09:35:19
محتجو البصرة يقطعون طرق الوصول لمصفى نفطي جديد

تعزيزات عسكرية الى مدينة الصدر ومحافظات عراقية لفرض حظر التجوال

Date: 2020-03-27 11:32:41
تعزيزات عسكرية الى مدينة الصدر ومحافظات عراقية لفرض حظر التجوال

الداخلية العراقية تكشف تفاصيل تحرير الناشطة الألمانية

Date: 2020-07-24 10:24:13
الداخلية العراقية تكشف تفاصيل تحرير الناشطة الألمانية

صور .. عمليات بغداد تفتح جسر السنك وسط العاصمة بعد طرد المحتجين

Date: 2020-02-12 06:36:34
صور .. عمليات بغداد تفتح جسر السنك وسط العاصمة بعد طرد المحتجين

حصيلة رسمية .. مصرع واصابة أكثر من 90 زائرا في كربلاء

Date: 2019-09-10 15:53:26
حصيلة رسمية .. مصرع واصابة أكثر من 90 زائرا في كربلاء

وزيران امريكيان يصفان الضربات في العراق بـ"الناجحة" وكتائب حزب الله تتوعد بالرد

Date: 2019-12-30 06:31:10
وزيران امريكيان يصفان الضربات في العراق بـ"الناجحة" وكتائب حزب الله تتوعد بالرد

بغداد تصحو على صوت دوي انفجار قوي وانبعاث دخان اسود داكن (صورتان)

Date: 2019-12-12 06:05:44
بغداد تصحو على صوت دوي انفجار قوي وانبعاث دخان اسود داكن (صورتان)

إجراءات أمنية مشددة بمحيط "الخضراء" ومطار بغداد تحسباً لهجمات محتملة

Date: 2020-12-30 21:04:30
إجراءات أمنية مشددة بمحيط "الخضراء" ومطار بغداد تحسباً لهجمات محتملة