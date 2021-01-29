فصيل شيعي عراقي يهدد باستهداف برج خليفة في دبي

شفق نيوز/ قالت مجموعة سايت للاستخبارات، وهي خاصة بتتبع نشاط التنظيمات الجهادية، الجمعة، أن فصيل شيعي عراقي هدد باستهداف برج خليفة في إمارة دبي، من خلال تفجير بطائرات انتحارية مسيرة.

وذكرت المجموعة، أن "ألوية الوعد الحق" العراقية الموالية لإيران، نشرت دعاية وصور، تظهر محاولة افتراضية لاستهداف برج خليفة بطائرات انتحارية.

https://twitter.com/siteintelgroup/status/1354455137415266307

ويأتي هذا بعد يومين من هجوم صاروخي، تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، وتبنته مجموعة مسلحة موالية لإيران.

وقال تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن الهجوم الذي استهدف الرياض السبت الماضي، أسفر عن وقوع أضرار في مجمع ملكي مهم في الرياض.

وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ، هو الأول الذي يستهدف الرياض منذ نحو سبعة أشهر، وقد تبنت مسؤوليته مجموعة مغمورة تدعى "ألوية وعد الحق"، التي نشرت الدعاية المعادية للإمارات.

وإثر تنفيذ الهجوم على الرياض، انتشر بيان منسوب إلى الميليشيا المسلحة، على موقع تويتر، توعد بمزيد من الهجمات على السعودية، ومهددا في نفس الوقت بهجمات على مدينة دبي.