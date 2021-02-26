فصيلان شيعيان يعلقان على "الضربة الأمريكية".. والولائي يهاجم فؤاد حسين

شفق نيوز/ علق فصيلا "كتائب حزب الله" العراقي و"كتائب سيد الشهداء"، يوم الجمعة، على الضربة الأمريكية على مقار لفصائل شيعية على الحدود السورية – السورية.

وقالت كتائب حزب الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تَزِفُّ شَهِيدها راهي سلام زايد الشريفي الذي مَضى مُرابطا فِي الحدودِ العراقيّة السوريّة حمايةً لأرضِ العراق وَشعبِهِ من عِصاباتِ داعش الإجراميّة، ضِمن لواء 46 عمليات الجزيرة والبادية حشد شعبي في منطقةِ القائمِ العِراقيّة "تحديدا".

وتابعت، ان "العدوُ الأمريكيّ ما يَزالُ مُتماديا بِجرمِه قاتِلا لِحماةِ الوَطنِ وَشُرفاءَ البلادِ، غَيرَ مُرتدعٍ عَن إراقةِ دِماءِ الأبرياءِ ما دامَتْ أجورُ القتلِ تأتيهِ مِنْ السُعوديّة والإمارات"، بحسب تعبير البيان.

من جانبه قال امين عام كتائب سيد الشهداء ابو آلاء الولائي في تغريدة له، "لم يدهشنا العدوان الأمريكي على مواقع فصائلنا المقاومة فهذا أمر متوقع ونحن نخوض حربا لتحرير ارضنا من إحتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية أنه غير موجود".

وأضاف "لكن الغريب طنطنة وزير (خارجيتنا) وتهجمه الوقع على المقاومة والتشكيك بدورها المشرف في الدفاع عن الوطن، من الواضح إن مشكلة هؤلاء ليست بالانتماء للعراق فقط، ولكنهم لا يقرأون التاريخ ايضا.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال في مقابلة متلفزة أمس، إنه "لا يوجد مقاومة في العراق وانما اشخاص يقاومون الحكومة العراقية وهم ارهابيون".