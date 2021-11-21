فصل عشائري جنوبي العراق بقيمة 70 مليون بسبب "دب"

شفق نيوز/ حصلت عشيرة في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، على فصل عشائري- دية- بقيمة تجاوزت الـ50 مليون دينار عراقي من عشيرة اخرى من العاصمة بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "عشيرة النواشي جنوبي محافظة ذي قار حصلت على فصل عشائري من عشيرة الدراجي في العاصمة بغداد بقيمة 70 مليون دينار عراقي، نتيجة قيام (دب) بافتراس عامل من أبناء عشيرة النواشي أثناء عمله في إحدى حدائق الحيوانات في العاصمة".

وأفاد مصدر أمني في (5 أكتوبر الماضي) بمقتل عامل يعمل في منتزه شمالي بغداد، تعرض إلى هجوم من دب، خلال عمله في إطعام الحيوانات الموجودة، مؤكدا أن تحقيقاً موسعاً فتح في الحادث الأول من نوعه.

ووفقاً للمصدر الأمني نفسها، فإن الشاب حسن آل حسن الناشي تعرض لهجوم من قبل دب خلال قيامه بعمله داخل متنزه "بيت الفنجان"، في منطقة الحرية شمال غربي بغداد.