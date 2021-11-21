سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فصل عشائري جنوبي العراق بقيمة 70 مليون بسبب "دب"

Category: أمـن

Date: 2021-11-21T21:06:40+0000
فصل عشائري جنوبي العراق بقيمة 70 مليون بسبب "دب"

شفق نيوز/ حصلت عشيرة في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، على فصل عشائري- دية- بقيمة تجاوزت الـ50 مليون دينار عراقي من عشيرة اخرى من العاصمة بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "عشيرة النواشي جنوبي محافظة ذي قار حصلت على فصل عشائري من عشيرة الدراجي في العاصمة بغداد بقيمة 70 مليون دينار عراقي، نتيجة قيام (دب) بافتراس عامل من أبناء عشيرة النواشي أثناء عمله في إحدى حدائق الحيوانات في العاصمة".

وأفاد مصدر أمني في (5 أكتوبر الماضي) بمقتل عامل يعمل في منتزه شمالي بغداد، تعرض إلى هجوم من دب، خلال عمله في إطعام الحيوانات الموجودة، مؤكدا أن تحقيقاً موسعاً فتح في الحادث الأول من نوعه.

ووفقاً للمصدر الأمني نفسها، فإن الشاب حسن آل حسن الناشي تعرض لهجوم من قبل دب خلال قيامه بعمله داخل متنزه "بيت الفنجان"، في منطقة الحرية شمال غربي بغداد.

related

تطويق موقع نفطي جنوبي العراق واحتجاز عناصر شركة أمنية داخله

Date: 2021-07-27 12:43:19
تطويق موقع نفطي جنوبي العراق واحتجاز عناصر شركة أمنية داخله

الانفجارات تتوالى داخل مستشفى الحسين والدفاع المدني يكافح لاطفاء الحريق

Date: 2021-07-12 20:24:50
الانفجارات تتوالى داخل مستشفى الحسين والدفاع المدني يكافح لاطفاء الحريق

ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

Date: 2019-11-30 15:40:33
ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

وصول تعزيزات عسكرية الى الغراف وتعطيل الدوام الرسمي في ذي قار

Date: 2019-11-16 21:22:03
وصول تعزيزات عسكرية الى الغراف وتعطيل الدوام الرسمي في ذي قار

انفجار يستهدف منزل ناشطة في محافظة ذي قار

Date: 2021-08-27 21:23:22
انفجار يستهدف منزل ناشطة في محافظة ذي قار

فزعة أقارب تحبط محاولة اغتيال مسؤول جنوبي العراق

Date: 2021-08-04 20:30:56
فزعة أقارب تحبط محاولة اغتيال مسؤول جنوبي العراق

قتيل وجريحان بعد انهيار هدنة عشائرية في ذي قار

Date: 2021-09-16 15:42:28
قتيل وجريحان بعد انهيار هدنة عشائرية في ذي قار

توتر أمني جنوبي العراق

Date: 2021-10-07 06:49:32
توتر أمني جنوبي العراق