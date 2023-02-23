"فصل رأس فتاة عن جسدها".. القبض على "أبو طبر" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالقاء القبض على شاب يلقب بـ "أبو طبر" متهم بجريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من القبض على شاب تولد 2002، ويلقب بـ (حمودي ابو طبر)، ضمن قطاع 36 في مدينة الصدر ببغداد".

وبين المصدر، أن المعتقل "متهم بجريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها، وقيامه بحرق الرأس بنية إخفاء الملامح بتاريخ الاول من كانون الثاني 2023".

وأوضح أن "القوة اقتادته الى احد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة، وإحالته الى القضاء".

وكانت قوة أمنية قد عثرت بتاريخ 1 كانون الثاني الماضي، على جثة فتاة تبلغ من العمر نحو 20 عاما "مقطوعة الرأس" وعليها اثار طعنات سكين بمنطقة القدم، ضمن شارع السدة في منطقة سبع قصور شرق العاصمة.