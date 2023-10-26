فصائل عراقية مسلحة تتبنى هجوما بطائرتين مسيرتين على قاعدة حرير في كوردستان

شفق نيوز/ تبنّت الفصائل المسلحة في العراق، مساء اليوم الخميس، قصف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ضمن سلسلة عمليات تشنها منذ أيام.

وقال فصيل يطلق على نفسه "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي المجاورة لمطار أربيل، بطائرتين مسيرتين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من قبل حركة "حماس" الفلسطينية، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تأييدها للعملية، وبعد قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 500 ضحية ومئات الجرحى، بدأت "المقاومة" بتنفيذ عمليات قصف للقواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا.