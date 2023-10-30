فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا "برشقة صاروخية"

شفق نيوز / أعلنت ما تسمى "فصائل المقاومة العراقية"، يوم الاثنين، استهداف قاعدة أمريكية في دير الزور شرقي سوريا.

وجاء في بيان صادر عن "فصائل المقاومة"، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت قناة الميادين المقربة من حزب الله، قد أفادت بوقت سابق من اليوم، بتعرض قاعدة القاعدة الأمريكية في حقل العمر بريف دير الزور، لقصف بـ15 صاروخاً بعد استهداف مقاتلات أمريكية شاحنات مدنية، على الحدود العراقية السورية.