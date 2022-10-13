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فشل هجوم صاروخي حاول استهداف حقول غازية في السليمانية (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-10-13T05:26:01+0000
فشل هجوم صاروخي حاول استهداف حقول غازية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الخميس، بفشل هجوم صاروخي حاول استهداف حقول غازية في حدود السليمانية باقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة من نوع (كيا) تحمل منصة صواريخ أطلقت، في ساعة متقدمة من ليل امس، ثمانية صواريخ نوع كراد من قرية كوكس جنوبي قضاء طوز خورماتو مستهدفة حقول غاز كورمور في أطراف السليمانية".

وأضاف المصدر أن "الصواريخ سقطت في اطراف طوز خورماتو ولم تصل أهدافها فيما هرعت قوات مشتركة من الجيش والشرطة ولواء 52 من الحشد بحثا عن مصدر الصواريخ"، موضحا ان القوة تمكنت من "ضبط العجلة في قرية كوكس جنوبي الطوز والتي كانت مفخخة ".

وأشار المصدر إلى " قيام مفرزة من الجهد الهندسي بتفكيك العجلة دون أي حوادث أو إصابات"، مؤكدا أن "القوات الأمنية شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم".

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