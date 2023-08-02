"فشل كلوي" ينهي حياة "إرهابي" وسطو على صيدلية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بمقتل واصابة شخصين بحادث هجوم على صيدلية شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون عجلة صالون فتحوا نيران اسلحتهم على شخصين إثنين يعملان في صيدلية قيد الإنشاء بمنطقة ال خليوي بقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، حيث أدى الهجوم لمقتل شخص على الفور وإصابة اخر وهو بحالة خطرة".

وبين المصدر، ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف كما ان "نزيلا داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) يبلغ من العمر 41 عاماً توفي بسبب اصابة بمرض الفشل الكلوي".

ولفت المصدر، إلى ان "النزيل المتوفى محكوم بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".