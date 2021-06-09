فشل حملة لمصادرة السلاح المنفلت جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، عن اخر تطورات عملية جمع السلاح المنفلت في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة التي انطلقت بوقت سابق تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية الاتحادية لغرض جمع السلاح المنفلت لدى العشائر للحد من النزاعات المسلحة في المحافظات الجنوبية، فشلت في تحقيق مبتغاها".

وبين ان "العشرات من شيوخ العشائر في المحافظة رفضوا تسليم الأسلحة التي بحوزتهم، واعتبروا هذا الأمر استهدافاً لهم، وللسلاح الذي تصدى لما تنظيم داعش إبان دعوة المرجعية الدينية في النجف للجهاد الكفائي"، على حد قولهم.