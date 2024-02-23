فريق "تكتيكي" يتعقب خلايا (داعش) لتفكيكها في كركوك وصلاح الدين

شفق نيوز / كشف مصدر أمني بمحافظة كركوك، اليوم الجمعة، عن بدء فريق "تكتيكي" أمني استخباري، بعمليات تعقب ومتابعة لخلايا تنظيم (داعش) الارهابي في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً أمنياً تكتيكياً باشر بعملية تعقب خلايا تنظيم (داعش) الارهابي في محافظتي كركوك وصلاح الدين، ونجح بتفكيك شبكة تابعة للتنظيم في كركوك واعتقال عناصرها".

وأضاف المصدر إن "الفريق الامني نجح في محافظة صلاح الدين ايضا من اعتقال عناصر تابعة للتنظيم يعتبرون من الخلايا النائمة للتنظيم"، مبيناً أن "عملية الاعتقال جرت وفق متابعة من قبل الفريق باعتقال عناصر التنظيم في هاتين المحافظتين".