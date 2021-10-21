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فريق تحقيق يكشف ملابسات جريمة غامضة هزت الرأي العام في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-10-21T18:01:12+0000
فريق تحقيق يكشف ملابسات جريمة غامضة هزت الرأي العام في الموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر امني رفيع المستوى في نينوى، يوم الخميس، ملابسات جريمة قتل غامضة وقعت قبل نحو ثلاثة أسابيع، ليتبين تورط زوجة الضحية وعشيقها وشخص آخر بالجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريق تحقيق من شرطة نينوى نجح بكشف ملابسات جريمة قتل صاحب مولدة اهلية في حي سومر بالجانب الايسر من مدينة الموصل قبل قرابة ثلاثة أسابيع".

وبين ان "فريق التحقيق اعتقل شخصاً حامت حوله الشبهات وبعد التحقيق المكثف معه توصل الضباط الى ادلة كشفت أن المعتقل هو عشيق زوجة الضحية المتورطة بدورها في الجريمة، بالإضافة إلى شخص ثالث".

واوضح المصدر ان "المعتقل اعترف بقتله الضحية مع الشخص الآخر بعد الاتفاق مع الزوجة على قتل زوجها ومن ثم الزواج بها بعد انقضاء العدة الشرعية بحسب ما خطط العشيق والزوجة"، مشيرا الى ان "القاتل منتسب في احد الاجهزة الامنية في العاصمة بغداد".

ولفت الى ان "فريق التحقيق الذي تولى القضية ضم ضباطاً من ثلاثة مراكز شرطة لأهمية القضية لكون من نفذا جريمة القتل كانا يرتديان زياً عسكرياً مما اثار الرأي العام".

وكان مصدر أمني في نينوى قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 28 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بأن "مجهولين يرتدون الزي العسكري اقتادوا شاباً من داخل منزله في الجانب الايسر لمدينة الموصل، وادعوا انهم تابعين لجهة امنية، ومن ثم قاموا بقتله طعناً بالسكاكين وألقوا جثته في ارض متروكة بالقرب من المنزل".

وبين أن الضحية "يعمل مشغلاً في مولدة اهلية بحي سومر في الجانب الايسر من الموصل"، مشيرا الى ان التفاصيل ما تزال مجهولة حتى الآن.

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