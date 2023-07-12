فريق "أبو علي البصري" يعتقل مسؤولا حكوميا بالموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، أن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد الذي يرأسه "أبو علي البصري" في محافظة نينوى القى القبض على مدير شعبة في التسجيل العقاري/ الزهور بمدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية القبض جرت لوجود مخالفات قانونية قام بارتكابها ذلك المدير.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تكليف "أبو علي البصري" بمنصب جهاز الأمن الوطني العراقي وذلك ضمن سلسلة تغييرات شملت عددا من الدوائر والمؤسسات الأمنية الحساسة في البلاد.