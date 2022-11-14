فريق امني مختص يطيح بمنفذ جريمة اغتيال "بشعة" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الإثنين، بالقبض على منفذ جريمة اغتيال بشعة بحق صاحب محطة وقود وحقل دواجن في اطراف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً امنياً مختصاً باشر بالتحقيق الشامل في جريمة اغتيال صاحب حقل دواجن ومحطة وقود في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة".

وأكد المصدر، "القبض على منفذ الجريمة بعد تحريات وبحث امني بالاشتراك مع الاجهزة الاستخبارية". ورجح المصدر ان "دوافع الجريمة جنائية"، مشيراً الى ان "التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الجريمة الغامضة".

وأفاد مصدر أمني في ديالى امس الاحد بمقتل صاحب حقل دواجن ومحطة وقود بطريقة بشعة داخل حقله في اطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن والأهالي عثروا على جثة صاحب محطة وقود وحقل دواجن مقتولا داخل حقله بطريقة بشعة بسكاكين وآلات جارحة في اطراف ناحية جلولاء.

وتعد ناحية جلولاء ٧٠كم شمال شرق بعقوبة منطقة ساخنة تشهد حوادث أمنية وارهابية مستمرة بسبب طبيعتها السكانية والديمغرافية أو النزاعات العشائرية والشخصية.