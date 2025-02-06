فرنسا تمنح "وسام الشرف الأعلى" لقائد عسكري عراقي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الخميس، أن فرنسا منحت "وسام الشرف الأعلى" لقائد عسكري عراقي تثميناً لجهود في مكافحة الإرهاب.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القيادة العسكرية الفرنسية أرسلت قائد القوات الخاصة الفرنسية الجنرال ميشيل ديلبيت، وهو يحمل وسام الشرف الفرنسي الأعلى الذي منحته فرنسا لنائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي".

وأضافت أن "فرنسا منحت هذا الوسام تثميناً لجهوده (المحمداوي) المتميزة في ملاحقة ما تبقى من قادة وعناصر داعش الإرهابي والتخطيط السليم والتنسيق التام لتوظيف قدرات القوات الأمنية العراقية، فضلاً عن حرصه على تمتين العلاقة مع مستشاري فرنسا وفق الأطر القانونية والدستورية العراقية خاصة في مجالات التدريب وتقديم المشورة وتبادل المعلومات والسعي لتسخير الموارد الفنية ووسائل المراقبة والجهد الاستخباري لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي".

وبينت القيادة "جاء هذا التكريم بحضور رئيس أركان قيادة العمليات المشتركة ومديري الهيئات وعدداً من المستشارين والضباط الفرنسيين وبعثة حلف الناتو".

من جانبه، وصف نائب قائد العمليات المشتركة هذا التكريم بأنه "تكريم لكل الضباط ومنتسبي القوات الأمنية المرابطين في قواطع العمليات بمختلف صنوفهم ومسمياتهم وعناوين فخرنا بهم وكل ضباط ومراتب قيادة العمليات المشتركة".

وأكد أن "الشهداء والجرحى الأبطال وعوائلهم الكريمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى هم أصحاب الفضل في النصر المؤزر على الإرهاب"، مشيراً إلى أن "هذا التكريم تقدير لجميع من ضحى لكي يثبت خيمة الأمن في بلاد الأحرار".

وأوضح أنه "وفق المنهاج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بضرورة إعادة تقييم مهام التحالف الدولي والتركيز على توقيع المذكرات الثنائية المبنية على أسس التعاون وتطوير العلاقات الأمنية المستدامة وفق الإطار الدستوري والقانوني للعراق، تم فعلاً بالأشهر الماضية توقيع مذكرة أمنية ثنائية بين العراق وفرنسا".

ولفت المحمداوي إلى أن "العراق يسعى ويطمح إلى تمتين تلك العلاقة مع فرنسا وتفعيل الشراكة الحقيقية الإستراتيجية وتطوير الإمكانات والقدرات العراقية لمجابهة التحديات وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".