فرنسا تعلن مقتل أحد جنودها بعملية لمكافحة الإرهاب في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة الفرنسية، مقتل جندي فرنسي من القوات الخاصة في عملية لمكافحة الإرهاب أمس الأثنين في العراق، وفقا لما أفادت به وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.

وتوفي الجندي متأثراً بجروح أُصيب جراء تعرضه إلى إطلاق نار مباشر بعملية إنزال جوي مشتركة بين قوات فرنسية منضوية في التحالف الدولي، وجهاز مكافحة الإرهاب بالعراق في منطقة جزيرة العيث شرقي صلاح الدين.

وقالت الرئاسة الفرنسية "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الاثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب" مضيفة أن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.

وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، بإصابة 5 جنود من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب العراق بكمين نصبه تنظيم داعش شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن طيران التحالف قصف مساء أمس مضافة لداعش في قاطع جزيرة العيث شرقي صلاح الدين أسفرت عن تدمير جزء كبير من المضافة.

وتابع بالقول، إن الضربة لم تسفر بقتل اي عنصر من داعش المتواجدين داخل المضافة، والذين خرجوا وتحصنوا بكمين خارج المضافة وفي تلك الأثناء نفذت قوات فرنسية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك إنزال جوي لتفقد حصيلة الضربة.

وأضاف المصدر ان عناصر داعش فتحوا النار على قوات الإنزال بالاسلحة المتوسطة ما اسفر عن اصابة 3 جنود فرنسيين واثنين من مكافحة الإرهاب.

كما أشار المصدر إلى ان تعزيزات من عمليات صلاح الدين وصلت إلى مكان الحادث، فيما لازالت التشكيلات الأمنية وقوات التحالف تحاصر المنطقة بحثا عن عناصر داعش.

وتعد جزيرة العيث بؤرة ساخنة لداعش بسبب امتدادتها الشاسعة والجغرافية، وارتباطها بحدود كركوك وديالى.