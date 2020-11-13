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فرنسا تطلب من أمريكا بعدم الانسحاب من العراق وأفغانستان

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T08:36:31+0000
فرنسا تطلب من أمريكا بعدم الانسحاب من العراق وأفغانستان

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الجمعة، إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم الانسحاب من العراق وأفغانستان نظرا لاستمرار محاربة التشدد، وذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لباريس الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع لو دريان والرئيس إيمانويل ماكرون مع بومبيو يوم الاثنين في العاصمة الفرنسية.

وفي كانون الثاني/يناير وبعد 48 ساعة من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، تبنى مجلس النواب العراقي قرارا يدعو الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأمريكية التي تضم 5200 جندي من العراق.

وقالت الحكومة آنذاك إنها حكومة تصريف أعمال لذلك لا تستطيع تطبيق هذا الإجراء فورا، وسلمت المهمة لحكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة في أيار/مايو وتعهدت بجدولة الوجود الأجنبي. وقد دعت إلى إمهال الأمريكيين “ثلاث سنوات” لمغادرة البلاد.

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد ومصالح أمريكية عسكرية وغير عسكرية لاعتداءات عدة تبنتها إجمالا مجموعات غير معروفة لكن يشتبه في ارتباطها بإيران.

ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر أعلنت الفصائل العراقية الموالية لإيران أنها وافقت على التوقف عن مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد شرط أن تعلن واشنطن انسحاب قواتها نهاية العام الحالي.

وبالفعل خفضت الولايات المتحدة عدد جنودها في البلاد إلى نحو ثلاثة آلاف بسبب “النصر” الذي أعلن في نهاية 2017 على الجهاديين وعلى إثر انتشار وباء كوفيد-19.

ونشرت الولايات المتحدة آلافا من جنودها في العراق في 2014 لقيادة تحالف دولي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح بعد ذلك ثلث أراضي البلاد.

 

 

 

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