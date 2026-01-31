فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً كبيراً في شارع الرشيد وتنقذ 5 عالقين (صور)

شفق نيوز- بغداد

أنقذت فرق الدفاع المدني العراقي، خمسة أشخاص، وأخمدت حريقًا اندلع في بناية تجارية بمنطقة شارع الرشيد وسط بغداد، مساء اليوم السبت.

وذكر بيان للدفاع المدني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحريق اندلع في بناية تجارية مكوّنة من ثلاثة طوابق تُستخدم كمعامل ومخازن للأحذية، قرب ساحة عبد الكريم قاسم، وذلك تحت قيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك.

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها بشكل فوري، وقامت بتطويق النيران وعزل المبنى المحترق عن البنايات المجاورة، كما استخدمت آلية السلم لإجلاء الأشخاص المحتجزين من سطح المبنى، إلى جانب تعزيز الموقع بعجلات الإطفاء التخصصية الحديثة والعجلات الحوضية الساندة بكامل طواقمها.

وأضاف أن الفرق نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى داخل المبنى، ونجحت في إخماد الحريق بالكامل، على الرغم من ضيق الأزقة في المنطقة، وإنهاء الحادث دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبناءً على ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في الحادث واستدعاء خبير من الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.