فرقة "الإمام علي": لا قطع شامل للطرق في النجف سوى مسار التشييع (فيديو)

شفق نيوز- النجف

أكد معاون مسؤول فرقة الإمام علي القتالية بالحشد الشعبي، قاسم الخاقاني، مساء اليوم الثلاثاء، أن خطة قطع الطرق في النجف ستقتصر على مسار مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وليس قطعاً شاملاً لجميع الطرق.

وقال الخاقاني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ستغلق عدداً من الطرق المؤدية الى الشارع الذي يقام فيه التشييع، بهدف تسهيل حركة المشيعين وانسيابية الإجراءات الأمنية".

وأشار الى "مشاركة جميع القطعات الأمنية وقوات الحشد الشعبي في تأمين مراسم التشييع".

وأضاف الخاقاني أن "التنسيق جرى مع العتبة الحسينية بشأن تنظيم مراسم الزيارة ودخول المشيعين المشاركين في التشييع”.

ولفت إلى أن "مراسم التشييع داخل العتبة العلوية ستكون خاصة بالعلماء، حيث ستُقام صلاة الجنازة على جثمان خامنئي داخل الصحن العلوي".

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في مراسم التشييع.

ومن المقرر تشييع الجثامين عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بغداد يوم غد الأربعاء في النجف، على أن تُنقل بعدها إلى كربلاء لتشييعها عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.