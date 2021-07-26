فرقة "الإمام علي" تتراجع عن فرضية قصف أحد معسكراتها وتفتح تحقيقاً

شفق نيوز/ أعلنت فرقة "الإمام علي" المنضوية في الحشد الشعبي، أنها ستفتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات الانفجارات التي هزت مخازن ذخيرة في أحد معسكراتها في أطراف مدينة النجف جنوبي العراق.

وقالت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "على خلفية احتراق مخازن العتاد في احد معسكراتنا بالنجف الاشرف، تعلن قيادة فرقة الامام علي عليه السلام عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد ٢٠ كم غرب مدينة النجف".

وأشارت الفرقة إلى إصابة ثلاثة من مقاتليها جراء الحادث.

ويأتي هذا البيان تراجعا عن موقف أولي قالت الفرقة فيها إن الانفجارات ناجمة عن قصف جوي مزدوج من طائرة مسيرة مجهولة الهوية.

ووفق البيان الأول، فإن "طائرة مسيرة قصفت احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م، قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م".

وأضافت، "كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور"،

في الأثناء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الانفجارات ما تزال مستمرة في مخزن الذخيرة وهو ما حال دون وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق.

كما سقط أحد الصواريخ المتطايرة جراء الحريق على منزل سكني قرب المعسكر، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، دون إصابات بشرية.