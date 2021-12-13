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فرقة العباس تكشف عن محاولة "بائسة" لشق صفوفها

Category: أمـن

Date: 2021-12-13T18:10:10+0000
فرقة العباس تكشف عن محاولة "بائسة" لشق صفوفها

شفق نيوز/ كشفت فرقة العباس القتالية، وهي أحد الفصائل التابعة لوزارة الدفاع، يوم الاثنين، عن محاولة وصفتها بـ"البائسة" لشق صفوفها.

وقالت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "دأبت ان تلتزم بالأطر الشرعية والقانونية في اوقات الحرب وفي أصعب المواقف القتالية ضد العدو الداعشي فضلا عن اوقات السلم".

وتابعت بالقول، "لكن للأسف أن بعض الاشخاص يحاولون التحريض على الفوضى؛ اذ فيهم سماعون للفتنة وللباطل ولعل من يغذي ذلك من خارج الفرقة".

وأضافت أن "ما حصل اليوم يندرج ضمن إثارة الفوضى واللاقانون تحت ادعاءات باطلة وأوهام من نسج الباطل، ولقد كان مسؤولو الفرقة في منتهى الحكمة بالتعامل مع المحاولة البائسة للإنشقاق".

وختمت بيانها بالقول، "ستقوم الفرقة باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية وتحت انظار القائد العام للقوات المسلحة".

يأتي هذا البيان في أعقاب اعتصام مقاتلين داخل مقر الفرقة في كربلاء للمطالبة بإقالة قائدها ميثم الزيدي ومتهمين اياه باختلاس الأموال.

وقال المتحدث باسم المعتصمين ابو علي الاشتر لوكالة شفق نيوز، ان " قيادة الفرقة استلمت قبل مدة طويلة مبلغ 30 مليار دينار عراقي كحقوق مالية للمجاهدين في فرقة العباس القتالية والبالغ عددهم قرابة 3000 عنصر امني".

وأضاف أن "إدارة الفرقة استلمت هذه الاموال وقامت باستخدامها لصالحها الشخصي، والاستثمار بها تحت غطاء العتبة الحسينية ".

وأشار الاشتر إلى ان "الاعتصام امام بوابة الفرقة جاء للمطالبة بصرف هذه الاموال، فضلا عن إقالة قيادتها المتمثلة بميثم الزيدي كونه خان امانة المجاهدين وتصرف فيها"، حسب قوله.

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