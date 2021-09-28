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"فرقة العباس" تسقط طائرات مسيّرة قرب مرقد الامام الحسين في كربلاء

Category: أمـن

Date: 2021-09-28T10:05:51+0000
"فرقة العباس" تسقط طائرات مسيّرة قرب مرقد الامام الحسين في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت فرقة العباس القتالية اليوم الثلاثاء، إسقاط 4 طائرات مسيّرة فوق كربلاء.

وذكر بيان للفرقة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الطائرات حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية (العتبتين الحسينية والعباسية)، مشيرا إلى أن "منظومة التشويش الخاصة بجهدنا التكنولوجي تصدت لها".

ولفت إلى أن "الطائرات لم تستحصل الموافقات الرسمية ولم نسجّل أنها تابعة للعدو".

واشار إلى أن "فرقتنا أدخلت هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جداً لتأمين المنطقة الحيوية لكننا لم نضطر لتشغيلها واكتفينا بالمنظومة الاعتيادية".

من جانبه قال مسؤول الفريق التكتيكي في فرقة العباس حسين الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة الحيوية هي منطقة الحرمين وهي مسافة 2 كيلو متر مربع محيطة بها، وهي تخضع لضوابط وإجراءات صارمة أرضا وسماءً ويمنع فيها تحليق الطائرات في الايام الاعتيادية فضلا عن أيام الزيارات المليونية، هذه المنطقة مجهزة بمنظومات متطورة ضمن خطة عمليات الجيش وضمن توجيهاتها".

وأضاف أن "اسقاط الطائرات يحدث سنوياً وبعد الفحص يظهر لنا أن هذه الطائرات ليست من عدو وإنما هي طائرات لتغطية مراسم الزيارة ولكن لم تستحصل الموافقات الرسمية".

ولفت إلى أن الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة سوف تستمر بسبب دخول عدد ليس بالقليل من الزائرين هذا اليوم.

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