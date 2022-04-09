فرقة العباس القتالية تعلن اخماد حريق "الميرة" من دون خسائر بشرية

شفق نيوز / أعلنت فرقة العباس القتالية (حشد العتبات)، يوم السبت، السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد مستودعاتها بمنطقة الرزازة بمحافظة كربلاء، فيما أكدت عدم تسجيل خسائر بشرية.

وقالت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" تمت السيطرة على حريق أحد مستودعاتها الذي يبعد عن كربلاء المقدسة بنحو 25 كيلو متراً وذلك بتضافر جهود أبطال الدفاع المدني وكوادر فرقتنا".

وأكدت الفرقة أن "الحريق لم يخلّف أي أضرار بشرية، كما أن المستودع تتوفر فيه كل إجراءات الأمان والسلامة ولا يوجد أي (مصدر كهربائي) قريب منه".

وكانت النيران اندلعت، في وقت سابق من اليوم السبت، بموقع ميرة الفوج القتالي اللواء الثالث / فرقة العباس القتالية في موقع الرزازة بمحافظة كربلاء.