فرض حظر للتجوال في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة، على خلفية التوتر الأمني الأخير.

ووجهت قيادة الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المواطنين في محافظة كركوك، بـ"التوجه إلى محلات سكنهم وإخلاء الشارع وعدم الإنجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".

وأضافت: "ستقوم قيادة الشرطة بتوابعها كافة، بتطبيق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة يرجى الالتزام تجنباً للمسائلة القانونية".

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر جمعٌ من أهالي كركوك، للمطالبة بإعادة فتح طريق أربيل - كركوك بعد تضرر المصالح المعيشية والحياتية.

وتشهد كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية قطع طريق أربيل - كركوك من قبل جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة رافضة لقرار الحكومة العراقية بإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي تشغله قيادة عمليات كركوك.

إلى ذلك وصل وفد أمني برئاسة قائد العمليات المشتركة للوقوف على تداعيات ومستجدات أزمة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط ترجيحات بحسم الملف خلال الأسبوع الجاري.