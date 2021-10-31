فرض حظر تجوال ليلي في المقدادية

شفق نيوز/ اعلنت الاجهزة الامنية في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة فرض حظر تجوال ليلي لتحوطات أمنية.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن الحظر من الساعة السادسة مساء اليوم الأحد الى السادسة صباحا يوم غد.

واضاف " ان الهدف من حظر التجوال احتواء أي اعمال عنف او تداعيات امنية على خلفية المجازر الدموية التي شهدتها قرى الرشاد ونهر الامام وتأثيرها على السلم المجتمعي.

ويشهد الوضع الامني في المقدادية تأزما بعد مجازر قرى الرشاد ونهر الامام التي راح ضحيتهما اكثر من 40 مدنيا بين ضحية وجريح الى جانب الاعمال الانتقامية الطائفية التي دفعت اكثر من 350 أسرة الى النزوح خارج المقدادية في مشهد يعيد الاذهان العنف الطائفي في البلاد.