إفراغ الحمولة من ناقلة النفط الملغومة قبالة السواحل العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بإفراغ الحمولة من ناقلة النفط الملغومة قبالة السواحل العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجهزة المختصة اكملت، اليوم، افراغ الحمولة النفطية من على ناقلة النفط الملغومة، مشيراً إلى ابعاد جميع السفن القريبة منها تحسباً من وقوع اي طارئ.

وأوضح المصدر، أن الفرق المختصة بالمعالجة مستمرة في محاولة للوصول لطريقة يرفع بها اللغم.

وأفادت خلية الإعلام الامني يوم أمس الجمعة بضبط لغم بحري "كبير" التصق بناقلة نفط في المياه الدولية قبالة السواحل العراقية، وان فريقا مختصا يعمل على إبطال مفعوله.

وضبطت قوة من مكافحة المتفجرات عبوة لاصقة زنة ٣٠ كغم على بدن ناقلة للنفط تابعة لشركة سومو الخاصة بتصدير النفط، بالقرب من رصيف في ميناء الفاو في محافظة البصرة، وفقاً لما افاده مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.

وقال المصدر إن فرق المتفجرات في الموقع للعمل على تفكيك العبوة، مضيفاً أن الزوارق العسكرية البحرية مرابطة امام المكان تحسبا من وقوع أي طارئ، كما أن طاقم السفينة موجود داخلها وبانتظار استحصال الموافقات الرسمية لإخراج الطاقم.

وأعلنت شركة تسويق النفط "سومو" اليوم السبت السبت، أن ناقلة النفط الاسود التي ضبط على بدنها لغم بحري راسية في خور الزبير منذ الشهر الماضي وانها لم تأتِ من البلدان المجاورة، وقالت في الوقت ذاته انه لا توجد خطورة على عمليات تصدير الخام لبعد مسافة الناقلة عن ميناء البصرة النفطي.