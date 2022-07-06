"فراغات الموت" على طاولة اجتماعات مكثفة بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عقد ثلاثة اجتماعات وصفتها بالمهمة مع الجيش العراقي في محافظة ديالى وقضاءي طوز خورماتو ومخمور، لتفعيل اتفاقية التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل.

وقال الفريق أول المتقاعد والخبير في الشؤون العسكرية والبيشمركة، جبار ياور، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا عقد، بين قائد المحور الثالث للبيشمركة وقيادة المقر المتقدم لوزارة الدفاع في منطقة (سيطرة خر ولي) في أطراف طوزخورماتو شرقي صلاح الدين لتنسيق عمليات ملاحقة داعش في الفراغات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية ضمن خطط انتشار القوات الاتحادية والبيشمركة إلى جانب حماية المواقع النفطية من الهجمات الإرهابية".

وأوضح، أن "الأنباء التي تحدثت عن منع البيشمركة لقوات الجيش من التقدم صوب حقول (قادر كرم) بين طوز خرماتو وأطراف داقوق في وقت سابق موضوع أسيء فهمه، ولم يصدر أي بيان رسمي من البيشمركة حيال منع قوات الجيش بل أن هناك حراكا عسكريا كثيفا لتفعيل بنود التنسيق الأمني المشترك".

وأكد ياور، عقد اجتماع بين "قائد عمليات ديالى وقائدي محوري البيشمركة الأول والثاني في مركز التنسيق الأمني المشتركة في خانقين لوضع خطط وآليات تأمين مناطق الانتشار للجيش والبيشمركة بين خانقين وكوردستان وصولا الى الحدود الإيرانية".

ولنفس الأهداف أيضاً، أعلن ياور، عقد اجتماع ثالث ضم قائد العمليات المشتركة الاتحادية ورئيس أركان البيشمركة عيسى عزير في مركز التنسيق المشترك في مخمور في أطراف أربيل، للتباحث حيال عمليات التمشيط ومطاردة بؤر الإرهاب في مناطق المحورين الخامس والسادس للبيشمركة ومناطق جبل (قره جوغ) منطلق العمليات الإرهابية".

وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة أربعة بنود، الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في العراق، وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولا إلى ديالى على حدود إيران.