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"أفراد" من الشرطة يحبطون هجوماً لداعش في أطراف ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T19:01:15+0000
"أفراد" من الشرطة يحبطون هجوماً لداعش في أطراف ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، مساء اليوم السبت، بأن أفراد نقطة مرابطة قرب مركز للشرطة في أطراف ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة، أحبطوا هجوماً لتنظيم داعش.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن الملا جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا بأسلحة القنص نقطة أمنية قرب مركز شرطة النصر في قرية زهرة شرقي الناحية".

وأكد أن "عناصر الشرطة تصدوا للهجوم الذي حاول تدمير كاميرا مراقبة حرارية وأجبروا المهاجمين على الفرار نحو البساتين القريبة"، مضيفا أن "قوات الشرطة شنت حملة تفتيش قرب محيط الحادث وأن الوضع تحت السيطرة".

وتشهد قرى ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرقي بعقوبة، هجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود بؤر لداعش في القرى الزراعية والبساتين إلى جانب الفراغات الأمنية.

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