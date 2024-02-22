فخري كريم ينجو من محاولة اغتيال في بغداد

شفق نيوز/ نجا رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، مساء الخميس، من محاولة اغتيال غادرة وجبانة، في منطقة القادسية ضمن العاصمة بغداد، أثناء عودته برفقة مدير عام المؤسسة، غادة العاملي، من معرض العراق الدولي للكتاب.

ووفق بيان لمؤسسة المدى، ورد لوكالة شفق نيوز، نفذ مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع (بيك اب) في الساعة التاسعة مساءً، محاولة الاغتيال، حيث اعترضوا الطريق لإيقاف سيارة فخري كريم، ثم قاموا بإطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة خفيفة ولاذوا بالفرار.

واعتبرت المؤسسة، أن "محاولة الاغتيال الاثمة والفاشلة، تؤكد أن قوى الظلام لا يسرها أن ترى العراقيين فرحين متفاعلين مع حدث ثقافي كبير ومؤثر مثل معرض العراق الدولي للكتاب"، مطالبة بفتح تحقيق سريع لكشف منفذي الهجوم ومن يقف خلفهم، وتقديمهم للعدالة سريعاً ليناولوا جزاءهم العادل.