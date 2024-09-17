"فتى المجزرة" في البصرة .. اعتراف بارتكاب جريمة القتل العمد بحق أفراد أسرته

شفق نيوز/ كشف مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تخص حادثة قتل فتى لأفراد أسرته بسلاح ناري في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، الفتى المتهم اعترف بشكل أولي أمام الجهات الامنية المتخصصة بالتحقيق بقتل افراد اسرته الثلاثة مع سبق الاصرار والترصد.

ونقل المصدر عن المتهم قوله، خلال التحقيقات إن: الدوافع وراء ارتكابه للجريمة هي بسبب تعرضه إلى الضرب والتعنيف من قبل والده، وخطط للقيام بجريمته انتقاماً منه.

كما بيّن المصدر، إلى أن القوات الامنية ضبطت السلاح المستخدم بالجريمة نوع "كلاشينكوف"، هو يعود لوالده، وضبط أيضا قنبلتين يدويتين في مكان الحادث، مشيرا إلى إجراء فحوصات طبية على المتهم، وإرسالها الى المصحة للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من عدمه.

واقدم فتى في مقتبل العمر على ارتكاب مجزرة بحق أفراد أُسرته المكونة من والديه وشقيقه الطفل الرضيع عن طريق "الخطأ" جراء اطلاق النار عليهم من سلاح كان يعبث به وذلك في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، حسبما أفاده مصدر في الشرطة المحلية، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتى يبلغ من العمر 13 عاما، فتح النار على أُسرته بالخطأ مما أسفر عن مقتل أبيه وشقيقه البالغ من العمر سنة ونصف السنة وإصابة أمه بجروح خطيرة جدا والتي نقلت إلى مستشفى البصرة الجمهورية لتفارق الحياة هناك متأثرة بإصابتها.

ووفقا للمصدر، فإن الفتى كان يلهو بالسلاح قبل وقوع الفاجعة.