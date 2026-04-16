فتح ثلاث مقبرة جماعية جديدة لضحايا "داعش" في الموصل (صور)

شفق نيوز- نينوى

باشرت السلطات المحلية في نينوى، اليوم الخميس، بفتح ثلاث مقابر جماعية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، (مركز المحافظة) تضم رفات عشرات الضحايا الذين أعدمهم تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على المدينة.

وقال رئيس لجنة المقابر الجماعية، أحمد قصي الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "المقابر، ومنها مواقع في منطقتي الهرمات ومشيرفة، مكتشفة منذ عام 2015 ومدرجة ضمن جداول اللجنة في محافظة نينوى"، مبيناً أنه "تم فتحها اليوم والشروع بأعمال التنقيب عن الجثث".

وأضاف أن "العمل سيستمر حتى السادس من آيار / مايو المقبل لإكمال فتح المقابر"، لافتاً إلى أن "عدد الجثث المستخرجة حتى الآن تجاوز الثلاثين".

وأشار إلى أن الجثث تعود لعناصر من قوات البيشمركة وقوات أمنية، إضافة إلى نساء وأطفال يُعتقد أنهم من الإيزيديين.

وفي السياق، أشرف محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، على عمليات فتح ثلاث مقابر جماعية جديدة في أيمن الموصل، بحضور وفد من رئاسة محكمة استئناف نينوى ودائرتي المقابر الجماعية والطب العدلي، إلى جانب الوكالة الدولية للبحث عن المفقودين، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأكد الدخيل أن هذه المقابر تعود لجرائم ارتكبها تنظيم داعش عام 2015 بحق المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية مستمرة في دعم جهود فتح المقابر وتسريع التعرف على رفات الضحايا، مع العمل على تنظيم مراسم تشييع رسمية تليق بهم وتخفف معاناة ذويهم.