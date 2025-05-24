فتح مجلس تحقيقي مع ضابط بالجيش العراقي و6 جنود بسبب قضية مزرعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، مساء السبت، بفتح مجلس تحقيقي وايداع ضابط برتبة نقيب و 6 جنود التوقيف واحالتهم الى التحقيق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عائلة استأجرت مزرعة ضمن احد مناطق ابي غريب غرب العاصمة بغداد،وصاحب المزرعة قام بجلب القوة الماسكة للارض واتهم المستأجرين بتخريب المزرعة".

وأضاف المصدر، أن "هذا الإجراء استدعى وصول القوة ومحاولة اعتقال الرجال المستأجرين وترويع النساء والاطفال الذين كانوا مع العائلة، وهو ما دفع لفتح مجلس تحقيقي مع الضابط والجنود الذين كانوا يرافقونه".