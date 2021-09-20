سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فتاة وشاب ينهيان حياتهما في مدينة الصدر ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-20T08:19:36+0000
فتاة وشاب ينهيان حياتهما في مدينة الصدر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار فتاة وشاب في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من تولد 2001 أقدمت، اليوم، على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها في مدينة الصدر، شرقي بغداد، ما اسفر عن وفاتها بالحال".

وفي حادث مشابه بمدينة الصدر أيضاً، ذكر المصدر، أن "شاباً من تولد 2004 أقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة شنق نفسه بحبل ربط بمروحة سقفية داخل غرفته".

وأضحى "الانتحار" ظاهرة تهدد المجتمع العراقي، وليست مسألة حالات محدودة، إذا أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) عن 298 حالة انتحار في العراق بين 1 يناير/ كانون الثاني و 30 أغسطس/ اب 2020 ، مسجلاً أعلى مستوى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2003.

فيما أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عن توثيق 87 حالة ومحاولة انتحار في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

related

في محافظتين.. مصرع رجل وامرأة في مشاجرة وانقاذ شاب من الانتحار

Date: 2021-04-29 15:43:42
في محافظتين.. مصرع رجل وامرأة في مشاجرة وانقاذ شاب من الانتحار

مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

Date: 2021-03-23 13:39:09
مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر ببغداد

Date: 2021-08-25 18:59:34
اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر ببغداد

قتيل وجريح في تبادل لإطلاق النار بعملية سطو على منفذ لصرف الرواتب شرقي بغداد

Date: 2021-07-08 12:09:39
قتيل وجريح في تبادل لإطلاق النار بعملية سطو على منفذ لصرف الرواتب شرقي بغداد

عصابة تجوب مناطق شرقي بغداد وتسطو على منافذ لتوزيع الرواتب ومحال للصيرفة

Date: 2021-07-09 11:58:50
عصابة تجوب مناطق شرقي بغداد وتسطو على منافذ لتوزيع الرواتب ومحال للصيرفة

كربلاء تعتقل شخصاً قتل شقيقتيه ببغداد

Date: 2020-12-22 04:41:09
كربلاء تعتقل شخصاً قتل شقيقتيه ببغداد

في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

Date: 2021-04-19 08:33:31
في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

مصدر: القوات الامنية اخفقت بفرض الحظر على أكبر مدن العاصمة بغداد

Date: 2020-05-26 21:50:26
مصدر: القوات الامنية اخفقت بفرض الحظر على أكبر مدن العاصمة بغداد