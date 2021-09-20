فتاة وشاب ينهيان حياتهما في مدينة الصدر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار فتاة وشاب في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من تولد 2001 أقدمت، اليوم، على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها في مدينة الصدر، شرقي بغداد، ما اسفر عن وفاتها بالحال".

وفي حادث مشابه بمدينة الصدر أيضاً، ذكر المصدر، أن "شاباً من تولد 2004 أقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة شنق نفسه بحبل ربط بمروحة سقفية داخل غرفته".

وأضحى "الانتحار" ظاهرة تهدد المجتمع العراقي، وليست مسألة حالات محدودة، إذا أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) عن 298 حالة انتحار في العراق بين 1 يناير/ كانون الثاني و 30 أغسطس/ اب 2020 ، مسجلاً أعلى مستوى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2003.

فيما أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عن توثيق 87 حالة ومحاولة انتحار في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.