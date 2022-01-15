فتاة وامرأة تنهيان حياتهما شنقاً في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بانتحار فتاة وامرأة في قضاء الخالص وناحية قره تبه بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاما وهي طالبة اعدادية أقدمت على الانتحار شنقا في قرية "زكم" شمالي قضاء الخالص لاسباب ودواع مجهولة".

وأضاف، ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وفي حادث اخر، افاد المصدر نفسه بان امرأة ثلاثينية أقدمت على الانتحار شنقا بسبب مشاكل نفسية في منطقة حي الشهداء وسط ناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة).

واكد المصدر ان السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف أسبابه وملابساته.