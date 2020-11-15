فتاة تفجر رأسها بالنار في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاحد، بان فتاة اقدمت على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المدعوة "س.ف" تولد ١٩٩٤ انتحرت اطلاق النار على نفسها باتجاه رأسها من سلاح نوع مسدس داخل دارها ضمن المنطقة الزراعية منطقة الدورة".

جدير بالذكر أن مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قال مطلع الشهر الحالي، إن التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588".

واضاف ان "نسب الانتحار ارتفعت بعد الحرب ضد الارهاب في اعوام 2018 و 2019، موضحا أن حالات الانتحار ارتفعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة.