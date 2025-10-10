فتاة تشعل النار بسيارة والدها ببغداد واعتقالات في كركوك (صور)

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الجمعة، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في محافظة كركوك، فيما تم اعتقال فتاة أضرمت النار في عجلة والدها بسبب خلاف عائلي في العاصمة بغداد.

وذكرت شرطة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المنظمة في مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية، أسفرت عن إلقاء القبض على 29 مطلوباً بموجب أوامر قبض صادرة من المحاكم المختصة ضمن قواطع المسؤولية".

وأضاف البيان أن "دوريات شرطة النجدة ألقت القبض أيضاً على سارق ومخمور، ونفذت أوامر قبض بحق شخصين آخرين بمذكرات قضائية، إلى جانب تغريم 80 مركبة بالتنسيق مع مفارز المرور، وتوقيف 10 أشخاص على خلفية مشاجرات آنية".

وإلى بغداد، أعلنت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد للوكالة أن "فتاة أضرمت النار في عجلة والدها بسبب خلافٍ عائلي وحاولت إخفاء جريمتها لكن بعد التحري وجمع المعلومات واستجواب أفراد الأسرة، تمكن فريق التحقيق من التوصل إلى أن الحريق لم يكن عرضياً، بل مفتعلاً".

وكشفت الشرطة أن "الفتاة حاولت إخفاء فعلتها، لتتكشف المفاجأة بأن من أقدمت على إشعال النيران هي ابنة رب الأسرة نفسها، وذلك بسبب خلافاتٍ عائلية داخل الدار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، فيما تستمر التحقيقات بإشراف الجهات المختصة لاستكمال أوراق القضية وكشف ملابساتها كافة".