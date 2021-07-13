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بالأسماء والوثائق.. أوامر قبض بحق 13 متهماً بفاجعة مستشفى "الحسين"

Category: أمـن

Date: 2021-07-13T17:23:33+0000
بالأسماء والوثائق.. أوامر قبض بحق 13 متهماً بفاجعة مستشفى "الحسين"

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن صدور أوامر قبضٍ بحق 13 متهما من المسؤولين في دائر صحة محافظة ذي قار بعد تحرياتها وتقصيها لحادث حريق مركز العزل الصحي في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة.

وقالت النزاهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن دائرة التحقيقات في الهيئة ألفت فريقاً تحقيقياً في واقعة حريق مركز العزل الصحي في مستشفى الحسين التعليمي؛ وعلى ضوء المحضر المعد من قبل الفريق والنتائج المتحصلة فيه، أصدر قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار أوامر قبضٍ وتحرٍّ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق عددٍ من المسؤولين في القطاع الصحي بالمحافظة.

وتابعت الدائرة أن أوامر القبض شملت كلاً من المدير العام لصحة المحافظة وثلاثةٍ من الأطباء الذين تعاقبوا على إدارة مستشفى الحسين التعليمي، وكذلك عدد من المهندسين والموظفين، ليكون العدد الكلي الذين شملهم الأمر (13) متهماً. 

وكانت الهيئة قد حذرت دائرة صحة المحافظة في نيسان الماضي من تكرار حادث ابن الخطيب الذي شهد حريقاً مشابهاً، داعياً الدائرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة؛  لمنع تكرار حادث الحريق، متوعدةً بمحاسبة كل اللجان المؤلفة لتدقيق الإجراءات الأمنيَّة والوقائيَّة التي يبثت عدم اتخاذها إجراءات السلامة اللازمة.

وأدناه أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين:

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