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فاجعة في الكوفة.. قتل اخته واخيه وانتحر

Category: أمـن

Date: 2022-01-09T14:49:25+0000
فاجعة في الكوفة.. قتل اخته واخيه وانتحر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاحد، بأن شخصاً أقدم على قتل شقيقه وشقيقته ببندقية ثم انتحر بعد محاصرته من قبل القوات الامنية باحد احياء قضاء الكوفة بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، قوة امنية بمنطقة الحي العسكري وسط مدينة الكوفة بمحافظة النجف حاصرت منزل احد المواطنين بعد اقدامه على قتل اخته واخيه بواسطة سلاح كلاشنكوف.

وأوضح المصدر أن القوات الامنية دعت القاتل لتسليم نفسه، إلا أن الاخير رفض وأقدم بعد  وقت من محاصر رجال الامن على الانتحار بواسطة ذات السلاح.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الامنية اخلت جثث الضحايا، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث. 

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