أغمي عليها بعد ضربة في الرأس.. كشف تفاصيل اختطاف فتاة في سامراء

شفق نيوز / كشف مصدر محلي في صلاح الدين، يوم السبت، تفاصيل اختطاف فتاة في أطراف قضاء سامراء جنوب شرقي تكريت.

الفتاة المختطفة تبلغ من العمر 13 عاماً انتقلت حديثاً رفقة أهلها إلى منطقة الجبيرية الثالثة في سامراء، اختفت عندما ذهبت بصحبة ابنة عمها إلى أحد محال الملابس في حي السكك (منطقتها السابقة) ليلة امس الجمعة، وخرجت لوحدها من المحل دون انتظار ابنة عمها للعودة إلى منزلها في حي الجبيرية الثالثة في سامراء، وفق المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

لكن، بعد خروجها من المحل تعرضت لضربة على الرأس قرب أحد الشوارع السكنية واغمي عليها، ووجدت نفسها مرمية قرب أحد الأحياء السكنية في منطقة حي الشهداء، ودخلت أحد المنازل للابلاغ عما تعرضت له وفي تلك الاثناء أبلغ مختار حي الشهداء الأجهزة الأمنية وذوي الفتاة وتم استلامها ونقلها إلى مركز أمني لاتخاذ الاجراءات والتحقيقات اللازمة.

وبحسب المصدر، فإن الفتاة تعرضت للخطف من عصابة مجهولة وفق بلاغات من ذويها، وهم بصدد إقامة دعوى قضائية لكشف ملابسات الاختطاف وعدم كشفها من قبل كاميرات المراقبة المهملة والخارجة عن العمل بحسب قولهم.

وخلص المصدر إلى القول، إن "الفتاة تتمتع بصحة جيدة وما زالت قيد التحقيق والعناية، فيما عممت الأجهزة الأمنية بلاغات لنقاط التفتيش بتقصي وملاحقة عصابة الخطف.