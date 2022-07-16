غموض يكتنف مصرع مزارع وابنه قرب سامراء.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع مزارع وابنه بحادث غامض في أطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت مركز المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، صباح اليوم، تجاه سيارة نوع (كيا حمل) يستقلها مزارع ونجله في منطقة الحويش، على الطريق السريع غربي مدينة سامراء، ما اسفر عن مقتلهما في الحال"، مبيناً أن السائق "فقد السيطرة على المركبة ما ادى لاصطدامها بالحواجز الكونكريتية".

وبين، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث الذي مازالت ملابساته غامضة"، مرجحاً في الوقت ذاته أن "يكون الهجوم جنائياً وليس ارهابي".

من جانبه أفاد مصدر أمني آخر، بأن "سائق المركبة (حمل كيا) فقد السيطرة على مقود المركبة، ما ادى الى إرتطامه بإحدى الكتل الكونكريتية في الجزرة الوسطية على طريق تكريت سامراء قرب سيطرة الحويش، ووفاته مع نجله".

واستبعد المصدر الثاني، أن "يكون الحادث اطلاق نار"، مؤكداً أنه "حادث سير مروري".