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غموض يكتنف جريمة قتل بشعة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-11-13T16:15:15+0000
غموض يكتنف جريمة قتل بشعة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بمقتل صاحب حقل دواجن ومحطة وقود في المحافظة "بطريقة بشعة" داخل حقله في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي بعقوبة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن والأهالي عثروا على جثة القتيل داخل حقله، وظهرت عليه آثار طعنات بسكين وآلات جارحة".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته الغامضة، فيما سهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وتعد ناحية جلولاء، (٧٠كم شمال شرقي بعقوبة)، منطقة ساخنة تشهد حوادث أمنية وإرهابية مستمرة، بسبب طبيعتها السكانية والديمغرافية، إضافة إلى النزاعات العشائرية والشخصية.

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