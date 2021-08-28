غلق وزحام شمل 11 موقعاً.. تعرف على الموقف المروري في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، زحامات مرورية خانقة في جانبيها الكرخ والرصافة، بالتزامن مع وصول الوفود الرئاسية والدبلوماسية للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

وأفاد مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن السيطرة الأمنية في جانب الدورة بالكرخ والمعروفة باسم "سيطرة جسر الطابقين" تشهد زحاماً شديداً وتفتيشاً دقيقاً للعجلات لقرب المكان من المنطقة الخضراء حيث تتواجد الوفود المشاركة بمؤتمر بغداد.

وأشار المراسلون إلى أن الطريق السريع باتجاه منطقتيّ الخضراء والعامرية في جانب الكرخ أيضاً يشهد زحاماً كثيفاً، إلى جانب غلق جسر منطقة العامرية.

وأضافوا أن سيطرة ساحة قحطان، وشارع مطار المثنى، وحي القادسية، والمنطقة الخضراء، وجميعها في جانب الكرخ، هي الأخرى تعاني من اختناقات مرورية، كما تم غلق سيطرة نفق الشرطة، وسيطرة اليوسفية مزدحمة بشدة، وكذلك مدخل منطقة هور رجب شبه مغلق.

ولفت المراسلون إلى أن الصعود إلى طريق الدورة السريع من طريق محمد القاسم السريع شبه مغلق لشدة الزحام، إضافة إلى أن سيطرة جامع ام طبول مزدحمة بكثافة، مؤكدين أن مداخل المنطقة الخضراء جميعها مغلقة بالكامل.

وبينوا أنه لغاية الآن سيطرة منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد طريقها سالك.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، كشف عن طبيعة الخطة الأمنية المعدة لتأمين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في العاصمة العراقية.

وأوضح اللواء رسول، لوكالة شفق نيوز، أن "الخطة الأمنية جيدة ولا توجد اي قطوعات في بغداد خلال فترة انعقاد القمة"، مبيناً أن "الخطة الأمنية وضعت بشكل دقيق، ولا يوجد أي تضييق على المواطن".

وأضاف أن "بغداد تمارس حياتها اليوم بشكل طبيعي، كما أن نجاح مؤتمر القمة والخطة الأمنية هي رسالة اطمئنان للجميع والشعب العراقي ودول المنطقة والعالم، بأن هناك حكومة وقيادة عسكرية عراقية قادرة على المضي قدما بالعراق والشعب العراقي إلى بر الأمان.