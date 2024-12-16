غلق نادي ترفيهي و4 مخازن للمشروبات الكحولية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن غلق نادي وأربعة مخازن لبيع المشروبات الكحولية لمخالفتها الضوابط وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مفارز من الأمن السياحي، والاستخبارات، والشرطة المحلية، وضمن عمليات تدقيق المحال والمخازن لبيع المشروبات الكحولية غير أصولية قامت بغلق نادٍ وأربعة مخازن للمشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وبينت أنه تم غلقها لمخالفتها الضوابط والشروط.